Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Viernheim - BAB 659: Unfall mit mehreren Fahrzeugen - Fahrtrichtungsfahrbahnen in Richtung Mannheim gesperrt - Zeugen gesucht PM 2

Mannheim (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20.00 Uhr, befuhr ein 54-Jähriger mit seinem BMW die BAB 659 den rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim. Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr ihm in Höhe Viernheim ein nachfolgender Opel eines 35-Jährigen ins Heck. Durch die Kollision blieben beide Fahrzeuge mittig auf der Fahrbahn stehen, wodurch die Fahrtrichtungsfahrbahnen in Richtung Mannheim voll gesperrt werden mussten. Entgegen der ersten Meldungen waren nur diese beiden Pkw am Unfallgeschehen beteiligt. Sowohl der 35-Jährige, wie auch 54-Jährige und sein 20-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und in umliegenden Krankenhäusern medizinisch versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 30 000,- Euro. Da diese nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie abgeschleppt. Die Fahrtrichtungsfahrbahnen konnten sukzessive bis 21.45 Uhr wieder frei gegeben werden. Durch die Fahrbahnsperrungen ergaben sich nur geringe Verkehrsbeeinträchtigungen. Unfallzeugen werden gebeten sich mit dem Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim unter der Tel: 0621 / 47093-0 in Verbindung zu setzen.

