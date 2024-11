Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Straßenbahn auf der Feudenheimer Straße - PM 2

Mannheim (ots)

Am 10.11.2024 um 14.36 Uhr ereigenete sich auf der Feudenheimer Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 52jähriger mit seinem Ford Fiesta die Feudenheimer Straße in Richtung Feudenheim. Auf Höhe der Straße Im Pfeifferswörth wendete der Unfallverursacher verbotswidrig seinen Pkw nach links über die Gleise hinweg in Richtung Dudenstraße. Bei dem verbotswidrigen Wendemanöver übersah der Pkw-Führer die in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn der Linie 2. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der Pkw des Unfallverursacher zurück auf die Feudenheimer Straße abgewiesen wurde und dort zum Stillstand kam. Personen wurden bei dem Unfallgeschehen nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils 5000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Abschleppmaßnahmen des nicht mehr fahrbereiten Pkw, musste der linke Fahrstreifen der Feudenheimer Straße bis 15.50 Uhr gesperrt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe des Pkw wurden durch die Feuerwehr der Wache Nord fachmännisch beseitigt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell