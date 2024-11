Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Mannheim (ots)

In Mannheim ereigneten sich am Wochenende zwei Wohnungseinbrüche, bei denen die Täter Wertgegenstände und Bargeld entwendeten.

Am Samstag gelang zwischen 11 Uhr und 15 Uhr eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in der Werderstraße, indem sie sich gewaltsam Zutritt durch die Eingangstür verschaffte. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und Bargeld und Wertgegenstände entwendet. Der entstandene Diebstahls- und Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Am Sonntag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung im Rheinauer Ring, um auch hier Bargeld und Wertgegenstände zu entwenden. Wie schon zuvor wurde die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt, um zwischen 15:45 Uhr und 19:30 Uhr über die Balkontür gewaltsam in das Anwesen zu gelangen. Nachdem die Räumlichkeiten durchsucht worden waren, entfernten sich die Täter wieder in unbekannte Richtung mit ihrem Diebesgut. Die Höhe des Diebstahlsschadens beträgt circa 2.000 Euro; der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat unter Hinzuziehung der Kriminaltechnik die Ermittlungen übernommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

