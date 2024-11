Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte Täter brechen in zwei Wohnhäuser ein - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Netphen-Irmgarteichen (ots)

Am Freitagnachmittag (15.11.2024) ist es zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser in Irmgarteichen gekommen.

Zwischen 14:30 Uhr und 22:15 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Zweifamilienhaus in der Glockenstraße in Netphen. Im Inneren durchsuchten der oder die Täter sämtliche Schränke und Schubladen. Im selben Tatzeitraum drangen Langfinger in ein weiteres Haus in der Glockenstraße ein. Auch hier verschafften sie sich gewaltsam Zutritt. In dem Einfamilienhaus durchsuchten die Einbrecher ebenfalls zahlreiche Schränke und Schubladen. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte unter der 0271/7099-0.

