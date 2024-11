Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pkw überschlägt sich und landet in einem Bachlauf #polsiwi

Hilchenbach- Müsen (ots)

Am Montagabend (18.11.2024) ist es zu einem Verkehrsunfall in Müsen gekommen, bei dem ein Pkw einen Abhang hinunterstürzte, sich überschlug und im Bachlauf liegen blieb. Gegen 19:05 Uhr bog eine 77-jährige Skodafahrerin mit ihrer 82-jährigen Beifahrerin vom "Merklinghäuser Weg" in die "Glück-Auf-Straße" ab. Ersten Erkenntnissen nach verwechselte sie beim Abbremsen Gas- und Bremspedal. Dadurch beschleunigte das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Skoda rutschte die Böschung herunter, überschlug sich und blieb auf dem Dach im dortigen Bach liegen. Die beiden im Auto eingeklemmten Frauen mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Das Auto wurde durch einen Ab-schlepper geborgen. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Schaden auf ca. 12500 Euro. Die 77-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr. Das Verkehrskommissariat Kreuztal hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

