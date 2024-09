Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Beleidigung, Verkehrsgefährdung und Nötigung im Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Wershofen, L 74 (ots)

Am Sonntag, 29.09.2024, gegen 12.50 Uhr, kam es auf der L 74 von Wershofen kommend in Fahrtrichtung Fuchshofen zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhren ein blauer Ferrari, gefolgt von einem schwarzen Porsche mit belgischem Kennzeichen und einem weiteren silbernen Porsche die L 74 in Fahrtrichtung Fuchshofen. Der, der Gruppe vorausfahrende, PKW des Geschädigten, wurde zunächst von dem Ferrari an unübersichtlicher Stelle überholt. Kurz danach setzte der schwarze Porsche ebenfalls an einer unübersichtlichen Stelle, trotz Gegenverkehr, zum Überholen an und schnitt den überholten PKW des Geschädigten beim Einscheren, sodass der Geschädigte seinen PKW stark abbremsen und ausweichen musste, um eine Kollision mit dem Porsche zu vermeiden. Bei dem Fahrzeug im Gegenverkehr soll es sich um einen silbernen PKW gehandelt haben. An der Einmündung L 74/ L 73 wartete dann der Porschefahrer auf den Geschädigten. Hier kam es letztendlich noch zu einer Beleidigung des Geschädigten und dessen Mitfahrerin durch den Fahrer des schwarzen Porsche.

Seitens der Polizei Adenau wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrzeugführer des schwarzen Porsche eingeleitet.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, insbesondere die Insassen des silbernen PKW, welcher in Richtung Wershofen fuhr, werden gebeten, sich mit der Polizei in Adenau in Verbindung zu setzen.

