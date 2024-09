Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: E-Scooter vor Supermarkt entwendet

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Ein junger Mann aus Bad Neuenahr fuhr am Samstagmittag, 28.09.24 gg. 12.00 Uhr, mit seinem E-Scooter in einen Supermarkt in der Rathausstraße in Bad Neuenahr. Unachtsam unterließ er es, den Scooter zu verschließen. Ein Aufenthalt von ca. 10 Minuten in dem Supermarkt genügten einem bislang unbekannten Täter, den Scooter zu entwenden. Es liegen hier noch keine Hinweise auf einen Täter vor. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung Tel.: 02641 - 9740

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell