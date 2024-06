Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kleinbrände

Randale in der Notaufnahme

Renitenter Autofahrer

Fahrzeuge zerkratzt

Junge Ladendiebe

Tisch gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Verschiedene Brände beschäftigten am Wochenende Polizei und Feuerwehr. Am Samstag um 1.20 Uhr brannte an der Werdohler Straße ein Papiercontainer ab. Ein zweiter, danebenstehender Behälter, wurde durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Heute Morgen, kurz nach 0 Uhr, brannte an der Bahnhofstraße ein Papiercontainer. In beiden Fällen löschte die Feuerwehr die Brände. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Am Sonntag gegen 19 Uhr war ein Abschleppdienst gerade dabei, nach einem Unfall ein Motorrad aufzuladen, als dem Mitarbeiter aus einem vorbeifahrenden Pkw eine glimmende Zigarette vor die Füße geworfen wurde. Es gab eine kurze Stichflamme und der Asphalt unmittelbar neben dem Motorrad fing an zu brennen - obwohl die Feuerwehr dort bereits ausgelaufenen Treibstoff mit Bindemittel abgestreut hatte. Der Mitarbeiter des Abschleppdienstes löschte die Flammen mit Hilfe des Feuerlöschers. Die Feuerwehr musste erneut ausrücken, um zu verhindern, dass sich das Löschpulver auf der Straße weiter verteilt. Am Nattenberg stand am Samstag ein Jäger-Hochsitz in Flammen. Die Feuerwehr löschte auch hier das Feuer. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer vorsätzlichen Brandstiftung.

Am Samstag um 1.30 Uhr wurde die Polizei zum Rathausplatz gerufen. Dort kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern (33 und 31) auf der einen und zwei Frauen (30 und 28) sowie einem Mann (21) auf der anderen Seite. Die Polizei schrieb vier Strafanzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzungen und erteilte Platzverweise. Die alkoholisierte 30-jährige Frau wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Nach der Erstversorgung wollte sie die Notaufnahme jedoch nicht wieder verlassen und begann zu randalieren. Ein Mitarbeiter des hinzu gekommenen Sicherheitsdienstes bekam mehrere Faustschläge ins Gesicht. Darauf überwältigten die Mitarbeiter die Frau und fixierten sie am Boden bis zum Eintreffen der Polizei. Die nahm sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Dort konnte sie ihren Rausch ausschlafen.

Eine zivile Motorradstreife der Polizei hat am Samstag um 19.20 Uhr auf der Altenaer Straße ein Pkw kontrolliert. Der deutlich alkoholisierte Fahrer gab an, "ganz schnell" ins Krankenhaus zu müssen, verwickelte sich in Widersprüche, zeigte Anzeichen von Drogenkonsum und wurde immer aggressiver. Verstärkung wurde angefordert. Die Beamten brachten den Fahrer zur Blutproben-Abnahme zur Polizeiwache. Ausweisen konnte er sich nicht. Dafür gab er, wie sich später herausstellte, falsche Personalien an. Auf der Wache wurde er immer renitenter. Die Beamten nahmen ihn kurzfristig in Gewahrsam, wogegen er sich heftig wehrte. Die Polizeibeamten fanden schließlich heraus, dass es sich um einen 36-jährigen Lüdenscheider handelt. Er bekam Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Am Straßburger Weg wurden am Sonntag zwischen 16.30 und 18 Uhr mindestens sieben sechs Fahrzeuge jeweils an der Beifahrerseite zerkratzt. Gegen 18 Uhr bemerkte ein Fahrzeughalter den Schaden an seinem Fahrzeug. Er kontrollierte andere Wagen in der Umgebung und fand insgesamt sechs weitere zerkratzte Pkw.

Mitarbeiter eines Modegeschäftes beobachteten am Freitagmorgen vier jugendliche Ladendiebe. Zwei Mädchen schnitten Etiketten von Kleidungsstücken. Zwei Jungs packten sie ihre Taschen. Obwohl die Polizei Beutestücke und Etiketten aus mehreren Läden bei den 12- bis 14-Jährigen fand, leugnen die Jugendlichen Diebstähle. Sie wurden von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt.

Einer Bäckerei am Rathausplatz wurde in der Nacht zum Samstag ein Tisch aus dem Außenmobiliar gestohlen. In eine am Sternplatz aufgestellte Hüpfburg wurden am Samstagabend mehrere Löcher geschnitten. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell