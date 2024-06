POL-MK: Schläge nach Fahrkartenkontrolle

Altena (ots) - In der Nacht zum Sonntag wurde von einem Grundstück an der Mondhahnstraße eine Palme mitsamt Pflanztopf gestohlen. Die Pflanze bringt ein erhebliches Gewicht auf die Waage. Mehrere Jugendliche wurden am Samstag um 1.45 Uhr dabei beobachtet, wie sich an an der Lenneuferstraße an Blumenkübeln zu schaffen machten. Wie die Polizei feststellte, wurden ...

mehr