Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zuggast im Schlaf den Rucksack gestohlen

Balve (ots)

Einem schlafenden 18-jährigen wurde am Freitagmorgen im Zug zwischen Fröndenberg und Neuenrade der Rucksack gestohlen. Gerade als der Zug in Balve stoppte, wachte der bestohlene Mendener auf und sah, wie der Unbekannte mit seinem Rucksack wegrannte und ausstieg. Er nahm die Verfolgung auf und rief um Hilfe. Wie er später der Polizei schilderte, habe ein Rollerfahrer ebenfalls die Verfolgung aufgenommen und konnte den Unbekannten stoppen. Der Täter habe nur wirres Zeug geredet und ihm den Rucksack wieder ausgehändigt. Zusammen sei man in den Zug zurück in Richtung Fröndenberg eingestiegen. Der 18-Jährige fühlte sich bedroht. Später erstattete er zusammen mit seinem Vater Anzeige bei der Polizei. Der Unbekannte wurde auf 20 bis 23 Jahre geschätzt. Er sei vermutlich Südländer, hat schwarze Haare und eine normale Figur. Er trug eine schwarze Lederjacke, Anzughose, Anzugweste und Anzugschuhe. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02373/9099-0. (cris)

