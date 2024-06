Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche und Motorroller-Diebstahl

Menden (ots)

Am Samstag zwischen 4 und 7 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung an der Gutenbergstraße eingebrochen. Sie hebelten eine Terrassentür auf, durchwühlten diverse schränke in mehreren Räumen und entwendeten Goldschmuck. Die Bewohner bekamen nichts von den ungebetenen Gästen mit. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer über Möglichkeiten, sich vor Einbrüchen zu schützen. Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5510 oder -5512. Viele weitere Tipps und Hinweise, um es Einbrechern möglichst schwer zu machen, finden Sie auf www.polizeiberatung.de [polizeiberatung.de]. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9099-0.

In der Nacht zum Freitag wurde an der Fröndenberger Straße die Tür einer Erdbeer-Verkaufshütte aufgebrochen. Der oder die Täter entwendeten eine Jacke mitsamt Samsung-Kopfhörer, einen Schirmständer, einen Hammer und zwei Waagen.

Aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Frielingsen wurde zwischen Freitag- und Samstagmittag ein Kleinkraftrad samt Helm gestohlen. Es handelt sich eine rot/weiße Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 844JED. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell