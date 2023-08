Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittler suchen Zeugen nach Wohnungseinbrüchen in Dormagen, Rommerskirchen und Korschenbroich

Dormagen, Rommerskirchen, Korschenbroich (ots)

Bargeld erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Siegstraße in Dormagen. Zugang zu den Räumen erlangten die Einbrecher, indem sie die Wohnungstür aufhebelten. Die Tat ereignete sich am Mittwoch (23.08.), in der Zeit von 09:00 bis 20:15 Uhr.

Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Frongraben in Rommerskirchen wurde ebenfalls am Mittwoch (23.08.), in der Zeit von 10:30 bis 13:30 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Um die Wohnungstür öffnen zu können, hatten die Täter das äußere Ende des Schließzylinders herausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Ohne Beute blieben auch Einbrecher, die in ein leer stehendes Einfamilienhaus an der Hauptstraße in Korschenbroich eingedrungen sind. Mit einem Hebelwerkzeug hatten die Unbekannten die Haustür aufgebrochen und sich so Zugang ins Innere verschafft. Die Tat wurde am Mittwoch (23.08.), gegen 18:00 Uhr, entdeckt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Wie man bereits eingebaute Haus- und Wohnungstüren nachträglich sichern kann, wissen die Fachberater der Kripo. Informationen unter 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell