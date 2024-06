Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Angebliche Mitarbeiter einer Krankenkasse bestehlen Seniorin

Iserlohn (ots)

Angebliche Mitarbeiter einer Krankenkasse haben am Sonntagnachmittag eine Seniorin Am Tannenhof bestohlen. Als sie gegen 16.30 Uhr nach Hause kam, wurde sie im Flur von zwei oder drei Personen angesprochen die behaupteten, sie kämen von der Krankenkasse und müssten die Wohnung der älteren Dame "begutachten". Die Frau ließ zwei Personen, vermutlich Frau und Mann, in die Wohnung, während sie der Dritte vor der Tür in ein Gespräch verwickelte.

Als die Besucher weg waren, ging die Frau zurück in die Wohnung und stellte fest, dass die Handtasche auf dem Boden lag und die Geldbörse fehlte. Mit der ebenfalls erbeuteten Bankkarte wurde umgehend eine sehr hohe Summe vom Konto der Seniorin abgebucht.

Ein 40-jähriger Hagener wurde am Sonntagabend an der Lenne, in Höhe der Kläranlage Im Werth, bei der Fischwilderei erwischt. Wie die Polizeibeamten feststellten, lag ein Haftbefehl gegen den Mann vor. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Am Sonntagnachmittag kurz vor 17 Uhr brannte auf einer öffentlichen Damentoilette am Stadtbahnhof ein Mülleimer. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Mit einem Holzbalken ist ein 65-jähriger Mann am Freitag auf seinen 36-jährigen Nachbarn losgegangen. Der 36-Jährige fuhr mit seinem Fahrzeug auf den Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Schmiedestraße, als der Nachbar zunächst mit der Latte seinen Wagen beschädigte. Als der Autofahrer ausstieg und den Nachbarn mit dem Handy filmte, ging der 65-Jährige auf den 36-Jährigen los. Der konnte den Angriff abwehren. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung.

In der Nacht zum Samstag oder im Laufe des folgenden Tages wurde am Schleifenweg eine Scheibe eines geparkten Daimlerchryslers eingeschlagen. Unbekannte entwendeten das mobile Navigationsgerät.

Diebe waren in der Kleingartenanlage Im Lau unterwegs. Von einem Grundstück wurde ein Bollerwagen gestohlen - vermutlich, um Beute aus einer anderen aufgebrochenen Gartenhütte abzutransportieren: Dort fehlen ein Gasgrill sowie diverse Lebensmittel.

Vorsicht Taschendiebe: Am Freitag haben sie in einem Discounter am Bädeker Platz (Im Wiesengrund) zugegriffen. Eine Seniorin betrat das Geschäft gegen 11.30 Uhr. Bereits kurz danach bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie weg war. Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht und rät, überall dort, wo viele Menschen aufeinander treffen, Wertsachen dicht am Körper zu verwahren - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. An der Ecken Hennener Straße/ Scherlingstraße wurden zwei Verkehrszeichen umgeworfen.

Unbekannte haben im Keller und Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses am Gerlingser Platz einen Feuerlöscher entleert.

In der Nacht zum Freitag wurden Am Wiesenrain zwei Fahrzeuge zerkratzt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell