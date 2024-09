POL-PDMY: alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Ein junger Mann aus Bad Neuenahr fuhr am Samstagmittag, 28.09.24 gg. 12.00 Uhr, mit seinem E-Scooter in einen Supermarkt in der Rathausstraße in Bad Neuenahr. Unachtsam unterließ er es, den Scooter zu verschließen. Ein Aufenthalt von ca. 10 Minuten in dem Supermarkt genügten einem bislang unbekannten Täter, den Scooter zu entwenden. Es liegen hier noch keine Hinweise auf einen Täter ...

mehr