Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringendorf

Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall

Zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden kam es am gestrigen Freitagabend in der Hauptstraße in Sigmaringendorf. Eine 35-jährige Pkw-Lenkerin übersah nach aktuellem Stand, dass ein vor ihr fahrendes Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr in der Folge auf das Auto auf. Durch die hinzugerufene Polizeistreife wurde im Rahmen der Unfallaufnahme eine Atemalkoholüberprüfung durchgeführt, welche einen Wert von über 2,5 Promille ergab. Bei der 35-jährigen Unfallverursacherin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein wurde von der Polizei einbehalten. Sie erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von fast 10.000.- Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell