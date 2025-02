Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch

Unbekannter fährt geparkten Pkw an und flüchtet

Am Freitagmittag kam es zwischen halb und viertel vor eins auf dem Parkplatz des Norma in Leutkirch zu einem Unfall mit Sachschaden. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker ein geparktes schwarzes Mercedes Coupe am hinteren linken Eck. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1500.- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend ohne seine Daten anzugeben von der Unfallstelle. Personen die Hinweise zum Fahrzeug oder Verursacher geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Tel.: 07561/8488-0, in Verbindung zu setzen.

Bad Wurzach

Fahrerflucht nach Unfall

Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte am Freitagmittag zwischen 12.10 Uhr und 12.45 Uhr, vermutlich beim Vorbeifahren, einen im Mesnerweg in Bad Wurzach am Fahrbahnrand geparkten weißen Audi A4. Ohne sich um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von circa 2500.- Euro zu kümmern, setzte der Verursacher anschließend seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Lenker nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel.: 07561/8488-0 entgegen.

