Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Salem

Einbruch in Industriebetrieb

Am Samstagabend, zwischen 21:00 - 23:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter Einfahrtstore zu einem Industriebetrieb im Neufracher Industriegebiet Am Wasserstall auf. Sie entwendeten eine, auf dem Gelände gelagerte, größere Menge Metallreste im Wert von mehrere Tausend Euro. Zum Abtransport des Diebesgutes müssen die Täter mit Fahrzeugen vor Ort gewesen sein. Das Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551/804-0 bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen, im Industriegebiet in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Tettnang

Geldbeutel entwendet

Eine bislang unbekannte Gruppe von 5 oder 6 jungen Personen soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:25 Uhr einem 18-Jährigen den Geldbeutel entwendet haben. Der heranwachsende Geschädigte war zu dieser Zeit zu Fuß von Kau in Richtung Tettnang unterwegs, als ihn eine Gruppe junger Männer ansprach und seinen Geldbeutel forderte. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, umringten sie den Geschädigten, der daraufhin seinen Geldbeutel hervorholte. Die Täter nahmen ihn an sich und flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Tettnang. Über die Höhe des Diebesguts liegen bislang keine näheren Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 bittet um Hinweise zu den flüchtigen jungen Männern, von denen 2 dunkelhäutig und die übrigen aus dem Gebiet des mittleren Ostens stammen sollen. Deren Alter wird vom Geschädigten auf 18 - 20 Jahre geschätzt.

Friedrichshafen

Sprinter am Außenspiegel angefahren, Verursacher flüchtet - Zeugensuche

Am Samstagnachmittag fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Riedleparkstraße geparkten Mercedes Sprinter an. Hierbei beschädigte der Verursacher unter anderem den linken Außenspiegel am Sprinter. Hierdurch entstand Sachschaden von geschätzten 2 000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern und ohne seine Unfallbeteiligung anzuzeigen. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 sucht Unfallzeugen und erbittet Hinweise zum Unfallverursacher.

