Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Wohnungseinbrüche am Wochenende - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Nach drei Wohnungseinbrüchen im Paderborner Stadtgebiet im Zeitraum zwischen Freitag, 15. November, und Sonntag, 17. November, sucht die Polizei Paderborn nach Zeugenhinweisen. Betroffen waren der Ingolstädter Weg, die Luise-Hensel-Straße in der Kernstadt sowie die Bielefelder Straße in Schloß-Neuhaus.

In der Luise-Hensel-Straße brachen unbekannte Täter am Freitagabend zwischen 19.08 Uhr und 20.18 Uhr über eine Terrassentür in das Einfamilienhaus ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Am Ingolstädter Weg beschädigten unbekannte Einbrecher zwischen Freitagabend, 22.00 Uhr, und Samstagmorgen, 05.45 Uhr, zunächst ein Fenster, um in die Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus zu gelangen. Der Täter flüchtete mit Bargeld und Schmuck in unbekannte Richtung.

Beim dritten Einbruch in Schloß Neuhaus verschafften sich Einbrecher zwischen Freitagmorgen, 08.00 Uhr, und Sonntagmorgen, 08.00 Uhr, Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bielefelder Straße. Sie flüchteten auch hier im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell