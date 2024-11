Polizei Paderborn

POL-PB: Holzunterstand brennt zwischen Wohnhäusern

Paderborn-Wewer (ots)

(mb) Am Zwetschenweg ist am Samstagmorgen ein Holzunterstand in Brand geraten. Ein Mann zog sich beim Löschen eine Rauchgasvergiftung zu.

Gegen 08.45 Uhr bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses, dass ihr Holzunterstand in Flammen stand. Der hölzerne Schuppen war zwischen den Wohnhäusern an die Garage des Nachbargrundstücks angebaut. Mit einem Gartenschlauch versuchte der 57-jährige Hausbesitzer den Brand zu löschen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und übernahm die weiteren Löscharbeiten. Der 57-Jährige hatte Rauch eingeatmet und wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Holzunterstand wurde völlig zerstört. An der Nachbargarage und dem Wohnhaus entstand Gebäudeschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell