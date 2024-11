Polizei Paderborn

POL-PB: Jugendliche geschlagen - Couragierte Zeugen greifen ein - Tatverdächtiger als mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Paderborn-Dahl (ots)

(mb) Mitten in Dahl sind eine Frau und ein Mann am Donnerstag einer Jugendlichen couragiert zur Hilfe geeilt, als diese von einem jungen Mann geschlagen wurde. Bei der Festnahme durch die Polizei flog der Tatverdächtige als mutmaßlicher Drogendealer auf.

Am Vormittag wurden die beiden Zeugen, eine 39-jährige Frau und ein 37-jähriger Mann, an der Ellerstraße auf einen Streit zwischen einer Jugendlichen und einem jungen Mann aufmerksam. Der Mann zerrte das Mädchen am Kragen. Als er die Jugendliche ohrfeigte, gingen die Zeugen dazwischen und alarmierten die Polizei. Der Tatverdächtige lief in Richtung Lülingsberg davon und wurde dabei von dem Zeugen verfolgt. Am Schluchtweg holte der Zeuge den Mann ein. Gemeinsam gingen sie zurück zur Ellerstraße, wo zeitgleich die Polizei eintraf.

Es stelle sich heraus, dass es sich bei dem jungen Mann um einen Freund der Jugendlichen (16) handelte. Auf seiner Flucht hatte er etwas weggeworfen. Die Polizei suchte den Bereich ab und fand einen Beutel mit rund 50 verkaufsfertig verpackten Drogenportionen aus Kokain und Marihuana. Der Tatverdächtige führte zudem eine Feinwaage mit. Er wurde festgenommen und die Drogen sichergestellt.

Die Polizei stellte fest, dass der aus Afghanistan stammende Tatverdächtige unter verschiedenen Personalien als Jugendlicher und als Erwachsener registriert ist. Sein genaues Alter sowie sein Wohnsitz stehen nicht fest. Er ist bereits einschlägig mit Drogendelikten aufgefallen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Freitag dem Haftrichter am Paderborner Amtsgericht vorgeführt.

