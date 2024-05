Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin von Taxi touchiert - Zeugen gesucht

Stuttgart- Degerloch (ots)

Ein bislang unbekannter Taxifahrer ist am Freitagvormittag (17.05.2024) in der Karl-Pfaff-Straße Ecke Löwenstraße mit einer 59 Jahre alten Frau zusammengestoßen. Die 59-Jährige war gegen 10.30 Uhr zu Fuß in der Karl-Pfaff-Straße in Richtung Jahnstraße unterwegs. Als sie die Löwenstraße überquerte, touchierte sie ein schwarzes Taxi. Nach einem kurzen Wortgefecht fuhr der Taxifahrer davon. Bei dem Taxi soll es sich um einen Van oder Kombi gehandelt haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

