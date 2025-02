Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Gartenhaustür beschädigt

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende im Bereich der Stralsunder Straße die Tür einer Gartenhütte zerstört. Der bislang unbekannte Täter beschädigte im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag die Tür. Ohne etwas zu entwenden, entfernte sich der Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand. An der Gartenhaustür entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Das Polizeirevier Weingarten bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt oder zu Verdächtigen machen können, dies unter Tel. 0751/803-6666 mitzuteilen.

Aulendorf

Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei hat sich am Sonntagmorgen ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer geleistet. Eine Polizeistreife wollte den Mann gegen 6.15 Uhr im Rahmen von Verkehrskontrollen im Stadtgebiet stoppen. Der 63-Jährige gab jedoch Gas und fuhr mit rund 160 km/h in Richtung Bad Schussenried davon. Während seiner Flucht mit hohem Tempo war es reine Glückssache, dass niemand verletzt wurde. Um eine mögliche Fahrtroute des Mannes einzugrenzen und diesen zum Anhalten zu bewegen, waren mehr als 20 Polizeibeamte der Polizeipräsidien Ravensburg und Ulm im Einsatz. In Bad Schussenried fuhr der Mann auf eine Polizeistreife zu, wich jedoch im letzten Moment aus. Auf seinem weiteren Fluchtweg, der in Richtung Bad Waldsee führte, geriet er in ein einer Kurve beinahe von der Fahrbahn ab. Im Ortsteil Reute konnte sich eine Fußgängerin, die mit ihren Hunden Gassi ging, durch einen Sprung in den Grünstreifen retten und so einen folgenschweren Unfall vermeiden. Wenig später konnte die Polizei den Mercedes in Reute mittels eines "Stop-Sticks" zum Anhalten zwingen und den 63-Jährigen vorläufig festnehmen. Bei diesem nahmen die Beamten deutlichen Alkohol- und Marihuana-Geruch wahr. Ein Alkohol-Test ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille, weshalb der Mann die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten musste. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten und zeigten ihn wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens bei der Staatsanwaltschaft an. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Mercedes, der durch den Einsatz des "Stop-Sticks" nicht mehr fahrbereit war. Weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Raserei des 63-Jährigen am frühen Sonntagmorgen gefährdet wurden, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

Wangen

Unbekannter bedroht Parteimitglieder

Ermittlungen wegen Beleidigung und Bedrohung hat das Polizeirevier Wangen eingeleitet, nachdem ein bislang unbekannter Mann am Samstag Parteimitglieder verbal und mit Gesten angegangen haben soll. Wie erst nachträglich angezeigt wurde, soll der Unbekannte gegen 12 Uhr auf den Informationsstand der "Grünen" auf dem Postplatz zugegangen sein, auf den Boden gespuckt und die vier Parteimitglieder unvermittelt beleidigt haben. Im Anschluss entfernte sich der Mann kurzzeitig, kam jedoch zurück und soll durch Gesten Schläge angedeutet haben. In der Folge soll er den Personen gegenüber Bedrohungen ausgesprochen haben, bevor er das Weite suchte. Der Unbekannte wird als 30 bis 35 Jahre alt und etwa 185 bis 190 cm groß beschrieben. Er trug eine helle Schiebermütze, eine Sonnenbrille, einen dunklen kurzen Mantel und eine helle Hose. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Wangen im Allgäu

Diebstahl eines E-Bikes

Im Bereich des Rupert-Neß-Gymnasiums hat im Zeitraum von Donnerstagmorgen bis Donnerstagnachmittag ein bislang unbekannter Täter ein hellblaues Pedelec der Marke Bulls entwendet. Der Geschädigte befestigte das E-Bike vor Schulbeginn mit einem Kettenzahlenschloss am Fahrradständer vor dem Schulgebäude. Nach Schulende war das Pedelec nicht mehr an der Örtlichkeit. Das entwendete E-Bike hat einen Wert von circa 1.800 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat, zum Täter sowie Hinweise zum Verbleib des Fahrrads nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

