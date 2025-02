Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Nach Unfall geflüchtet

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer hat am Montagnachmittag in einem nur 20-minütigen Zeitraum beim Vorbeifahren ein in der Straße "Am Stachus" abgestelltes Fahrzeug beschädigt und sich im Anschluss unerlaubt entfernt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die insbesondere zwischen 15 Uhr und 15.20 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Unfallflucht und deren Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07575/2838 beim Polizeiposten Meßkirch zu melden.

Gammertingen

Totalschaden nach misslungenem Überholvorgang

Wirtschaftlicher Totalschaden ist am Montag gegen 6.45 Uhr auf der B 313 bei einem Verkehrsunfall entstanden. Eine 65 Jahre alte VW-Lenkerin wollte auf Höhe Mariaberg den Traktor eines 30-Jährigen überholen und erkannte dabei offenbar nicht, dass dieser im Begriff war, nach links abzubiegen. Dabei touchierte sie den Traktor, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Ob am Verkehrsschild ein Sachschaden entstand, ist noch unklar. An dem Traktor entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro, während am Pkw wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den VW.

Bad Saulgau

Besitzer von Selbstbedienungsladen nimmt Vandale fest

Auf laute Geräusche aus seinem Selbstbedienungsladen ist am frühen Dienstagmorgen der 37 Jahre alte Besitzer aufmerksam geworden. Als er gegen 0.30 Uhr nach dem Rechten schaute, traf er einen 29-Jährigen in dem Laden an, der auf einen Snackautomaten einschlug. Der 37-Jährige hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest, die nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Durch die Schläge gegen den Snackautomaten entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Pfullendorf

Plötzliches Rückwärtsfahren verursacht Zusammenstoß - Fahrerin alkoholisiert

Straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen kommen auf eine 41-jährige Kleintransporter-Fahrerin zu, die am Montag kurz nach 20 Uhr in der Otterswanger Straße im alkoholisierten Zustand einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Frau bremste ihren Wagen ab und setzte zurück, weil sie eigenen Angaben zufolge eine Einfahrt verpasst hatte. Dabei übersah sie einen in einigen Meter hinter ihr befindlichen Mercedes einer 26-Jährigen und kollidierte mit diesem. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei der Unfallverursacherin Alkoholgeruch und bei der folgenden Messung über 1,1 Promille Atemalkohol fest. Die 41-Jährige musste ihr Fahrzeug stehen lassen und die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein der Frau und zeigten sie wegen Straßenverkehrsgefährdung bei der Staatsanwaltschaft an. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 1.500 Euro beziffert.

Herdwangen-Schönach

Unbekannte Täter brechen in Dorfladen ein

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend in einen Laden in der Dorfstraße eingebrochen. Sie hebelten die Eingangstür gewaltsam auf, verließen das Geschäft jedoch ohne Beute wieder. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher auf Bargeld aus waren. Ersten Ermittlungserkenntnissen zufolge wird der Tatzeitraum auf 20 bis 21 Uhr eingegrenzt. Der Polizeiposten Pfullendorf bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt oder zu Verdächtigen machen können, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

