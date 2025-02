Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Freilaufender Hund beißt Mann

Ein 57-Jähriger ist am Montagabend von einem freilaufenden Hund gebissen und leicht verletzt worden. Der Mann war kurz vor 18.30 Uhr mit seinem Vierbeiner in Oberzell unterwegs, als der freilaufende Hund sich näherte. Die beiden Tiere gingen aufeinander los. Dabei verletzte der fremde Hund den 57-Jährige durch einen Biss ins Bein. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Verletzten in eine Klinik. Gegen den 63 Jahre alten Hundehalter ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Ravensburg

Polizei misst Geschwindigkeit

Beamte des Polizeireviers Ravensburg haben am Montagvormittag auf der B 33 Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Auf dem auf 70 km/h beschränkten Streckenabschnitt zwischen Wernsreute und Bavendorf waren in dem 90-minütigen Messzeitraum insgesamt sechs Autofahrer zu schnell unterwegs. Während fünf der Betroffenen mit einem Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen müssen, kommt auf den unrühmlichen Spitzenreiter zudem ein mehrwöchiges Fahrverbot zu. Er war knapp 50 km/h zu schnell unterwegs. Zwei weitere Autofahrer müssen ebenfalls in die Tasche greifen: sie waren ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs. Alle Betroffenen werden nun entsprechend angezeigt.

Ravensburg

Wendemanöver führt zu Unfall

Rund 10.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 12 Uhr auf der B 33 entstanden. Auf Höhe der Abzweigung Riesenhof war in Fahrtrichtung Bavendorf eine Behelfsampel wegen Baumschneidearbeiten in Betrieb. Nachdem die Lichtzeichenanlage auf Grün schaltete, nutzte eine 24-jährige Mercedes-Lenkerin die Gelegenheit, um zu wenden. Ein nachfolgender 75-jähriger Ford-Fahrer erkannte diese Absicht jedoch nicht und fuhr in die Seite des Mercedes. Die 24-Jährige konnte ihr Fahrzeug über die Beifahrerseite verlassen, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ravensburg

Diebe entwenden Werkzeuge

Von einer Baustelle auf dem Marienplatz haben bislang unbekannte Diebe am vergangenen Wochenende Werkzeug im Wert von knapp 5.000 Euro entwendet. Um an das Diebesgut zu gelangen, brachen die Täter eine Tür gewaltsam auf, die die Baustelle vor unbefugtem Betreten schützen sollte. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Einbruchs und geht davon aus, dass die Diebe das Werkzeug mit einem Fahrzeug abtransportiert haben dürften. Personen, die im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 bei den Ermittlern melden.

Weingarten

Wohnmobil angefahren - Verursacher flüchtet

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 10.30 Uhr und 14 Uhr an einem Wohnmobil verursacht, das in der Keplerstraße abgestellt war. Der Unbekannte touchierte den Fiat hinten links und suchte im Anschluss das Weite, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte mit einem schwarzen Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Baindt

Mobile Toilette fällt auf Pkw

Von einer mobilen Toilette ist am Montag kurz nach 19 Uhr der BMW eines 64-Jährigen getroffen worden. Der Mann war auf der B 30 zwischen den Anschlussstellen Weingarten und Baindt/Baienfurt unterwegs. Als er im Begriff war, einen mit mobilen Toiletten beladenen Lkw zu überholen, lösten sich plötzlich drei der Klohäuschen. Eines der Mobil-WCs traf dabei den BMW, prallte auf die Frontscheibe und wurde über das Dach abgewiesen. Alle drei Mobiltoiletten blieben auf dem Standstreifen liegen. Der Sachschaden am BMW wird auf rund 8.000 Euro beziffert. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 64-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Ob an den Mobil-WCs Sachschaden entstanden ist, ist noch unklar. Auf den 35 Jahre alten Lkw-Fahrer kommt nun ein Bußgeld zu, weil er seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert hat.

Königseggwald

Mann wird mit Faustschlägen attackiert

Ein 36-Jähriger ist am Montag kurz vor 20 Uhr auf dem Kirchplatz mit Faustschlägen attackiert und verletzt worden. Der 39 Jahre alte Angreifer ließ von seinem Opfer ab, als dieses um Hilfe rief, und fuhr mit seinem Wagen von dannen. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzungen des 36-Jährigen. Der Polizeiposten Altshausen hat die Ermittlungen gegen den 39-Jährigen eingeleitet und schließt nicht aus, dass dieser auch für vorangegangene Beschädigungen am Gebäude des 36-Jährigen verantwortlich ist. Dieser war bereits zuvor bedrohlich auf Familienangehörige des Opfers zugegangen.

Wangen

Fahrzeuge nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 12 Uhr auf der L 333 ereignet hat. Ein 52-jähriger Opel-Fahrer wollte von Primisweiler kommend nach links nach Niederwangen abbiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende 70-jährige VW-Lenkerin. Durch die wuchtige Kollision wurde der Opel gegen ein Verkehrszeichen geschleudert. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 12.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell