POL-VER: +Von Fahrbahn abgekommen++Auf Radlader gefahren++Abstand falsch eingeschätzt+

Verden/Osterholz (ots) - Pressemitteilungen für die Landkreise Verden und Osterholz Bereich Verden: ++Glück im Unglück am Verdener Bahnhof++ Verden. Zu dramatischen Szenen kam es am Samstagnachmittag am Verdener Bahnhof, als ein 38-jähriger Mann unbeabsichtigt in den Spalt zwischen dem Bahnsteig und einem einfahrenden Personenzug geriet. Wie durch ein Wunder wurde der Mann dabei nur leicht verletzt und musste ...

mehr