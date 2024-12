Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Auseinandersetzung zwischen Spielern bei Fußballturnier++In Wohnhaus eingestiegen++Zimmerbrand in Wohnheim++Gegen Baum gefahren++Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht++Einbruch in Büro+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Auseinandersetzung zwischen Spielern bei Fußballturnier+ Achim. Ein Fußballturnier in der Sporthalle der Schule in der Bergstraße endete am Sonntagnachmittag vorzeitig nach einem Polizeieinsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen war es gegen 15.30 Uhr während eines Spiels zu einer Rudelbildung und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Spielern der beiden Mannschaften auf dem Spielfeld gekommen. Ein Spieler der Verdener Mannschaft wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Nach dem Einsatz brach der Veranstalter das Turnier ab und die Spieler und Zuschauer verließen anschließend die Halle.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Auseinandersetzung aufgenommen. Von der Auseinandersetzung sollen durch Zuschauer Videoaufnahmen gemacht worden sein. Die Ersteller werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Achim unter 04202-9960 zu melden und die Videos für das Ermittlungsverfahren zur Verfügung zu stellen.

+In Wohnhaus eingestiegen+ Achim. In der Zeit von Donnerstag, 12 Uhr bis Sonntag, 12 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang in ein Wohnhaus in der Straße Bierdener Fuhren. Sie öffneten eine Terrassentür und durchsuchten anschließend das Wohnhaus. Ob die Täter etwas entwendeten, ist noch unbekannt.

Hinweise zu verdächtigten Personen oder Fahrzeugen können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Zimmerbrand in Wohnheim+ Langwedel. Im Behindertenwohnheim in der Straße im Ort brach am Sonntagabend gegen 18 Uhr in einem Zimmer ein Feuer aus. Aus bislang unbekannter Ursache war eine Gitarrentasche in Brand geraten und löste den Brandmelder aus. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatte eine Mitarbeiterin des Wohnheims das Feuer bereits gelöscht. Die Feuerwehr lüftete das Zimmer anschließend noch.

Die Bewohner und Mitarbeiter in dem Wohnheim blieben unverletzt.

+Gegen Baum gefahren+ Langwedel. Am Sonntagmorgen, gegen 05 Uhr, fuhr eine 57-jährige Fahrerin auf der Grasdorfer Straße gegen einen Baum am Fahrbahnrand und verletzte sich leicht. Ersten Informationen zufolge hatte sie während der Fahrt einen Schwindelanfall erlitten. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus. Ihr Daimler war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Anschluss musste die Fahrbahn noch gereinigt werden. Der Sachschaden wir auf ca. 7.500 Euro geschätzt.

+Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht+ Ottersberg. Zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung des Grasdorfer Schuldamm zur Grasdorfer Straße am Mittwoch, dem 11. Dezember gegen 16.30 Uhr, werden mögliche Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfall machen können.

Nach bisherigen Informationen fuhr eine 63-jährige Fahrerin mit ihrem Daimler von der K9 in Richtung Schanzendorf an die Kreuzung heran und hielt an dem dortigen Verkehrszeichen. Auf der K7 fuhr eine 31-Jährige mit ihrem Hyundai in Richtung Hintzendorf und war bei der Kreuzung vorfahrtsberechtigt.

Nach Angaben der 63-Jährigen hatte die 31-Jährige den Blinker gesetzt und die Geschwindigkeit verlangsamt, sodass sie losgefahren war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei der Schilderung der 31-Jährigen hatte diese nicht den Blinker gesetzt oder den Pkw verlangsamt.

Zeugen, die Angaben zum genauen Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Oyten unter 04207-911060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Büro+ Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Gewerbegebiet in der Jacob-Frerichs-Straße zu einem Einbruch in ein Büro eines Pflegedienstes. Die bislang unbekannten Täter öffneten ein Fenster und gelangten in die Büroräume. Noch ist unklar, ob die Täter etwas gestohlen haben. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu der Tat der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell