POL-VER: +Rollerfahrer verletzt sich leicht++Zeugen zu Unfallflucht gesucht++Auffahrunfall bei Abfahrt++Tankbetrüger wird dank Zeugin gestellt++Mit Fahrradfahrerin zusammengestoßen+

LANDKREIS VERDEN

+Rollerfahrer verletzt sich leicht+ Ottersberg. Am Donnerstagmorgen, gegen 07.45 Uhr, verletzte sich ein 16-Jähriger bei einem Unfall mit seinem Roller leicht. Er war auf der L168 in Richtung Ottersberg unterwegs und kam nach ersten Erkenntnissen durch Laub und Marsch am Rand der Fahrbahn ins Rutschen. In der Folge stürzte er mit seinem Roller. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

+Zeugen zu Unfallflucht gesucht+ Achim. Im Bereich des Kreisels in der Oberstraße soll es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Kind und einem bislang unbekannten Pkw gekommen sein.

Bisherigen Informationen zufolge überquerte das 13-jährige Mädchen gegen 16.20 Uhr im Kreisel den Zebrastreifen zur Bremer Straße. Eine unbekannte Fahrerin oder Fahrer eines schwarzen Skoda wollte den Kreisel in Richtung Bremer Straße verlassen und stieß mit dem Mädchen zusammen. Anschließen fuhr der Pkw weiter in Richtung Uphusen. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem Pkw oder dem Unfall der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Auffahrunfall bei Abfahrt+ Achim. An der Abfahrt Achim-Nord kam es am Donnerstagabend zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 19-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurde.

Eine 53-jährige Fahrerin eines VW verließ die A27 und wollte an der Abfahrt nach rechts in Richtung Oyten abbiegen. An der Einmündung zur L167 musste sie anhalten, die bemerkte eine 18-jährige Fahrerin eines Fiat zu spät und fuhr auf den VW auf. Die Beifahrerin im VW wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 8.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Tankbetrüger wird dank Zeugin gestellt+ Schwanewede. Bei einer Tankstelle in der Ihlpohler Heerstraße tankte am Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr, ein 57-Jähriger seinen Pkw und flüchtete vom Gelände ohne die Rechnung zu begleichen. Eine Zeugin bemerkte die Tat und verfolgte den Pkw, während sie die Polizei informierte. Diese konnten den grauen Peugeot im Bereich der Wulsbütteler Straße feststellen und kontrollieren. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass an dem Pkw falsche Kennzeichen angebracht waren.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, dafür wurde auch sein Führerschein sichergestellt. Bei der Flucht über die A27 soll es zwischen den Anschlussstellen Industriehäfen und Uthlede zu gefährlichen Situationen für andere Verkehrsteilnehmer gekommen sein. Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise gefährdet wurden, können sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 melden.

+Mit Fahrradfahrerin zusammengestoßen+ Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagmorgen wollte eine 68-jährige Fahrerin mit ihrem Skoda in der Straße Am Osterholze auf einen Parkplatz abbiegen. Sie übersah eine Jugendliche auf einem Fahrrad, die ihr auf dem Gehweg entgegenkam. Bei dem Zusammenstoß wurde die Jugendliche leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad und dem Pkw entstand ein geringer Sachschaden.

