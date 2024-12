Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei kontrolliert Fahrradbeleuchtung - 33 Beanstandungen vor der ersten Schulstunde

Verden (ots)

Am Donnerstagmorgen vor Schulbeginn war die Polizei Verden mit einem größeren Aufgebot im Stadtgebiet zu sehen. Insgesamt elf Beamte stoppten im Umkreis der weiterführenden Schulen alle Radfahrerinnen, Radfahrer und E-Scooterfahrende, die teilweise oder sogar komplett unbeleuchtet in der Dunkelheit unterwegs waren. Zwischen 7 Uhr und 8.15 Uhr war für insgesamt 33 Radler, es handelte sich dabei meist um Schülerinnen und Schüler, die Fahrt zu Ende, da deren Beleuchtung mangelhaft war. Kinder unter 14 erhielten Briefe von der Polizei mit mahnenden Worten und der Aufforderung an die Eltern, das Zweirad in Ordnung zu bringen. Alle Jugendlichen ab 14 sowie Erwachsene haben ein Verwarngeld in Höhe von 20 Euro zu zahlen und ebenfalls für ordnungsgemäße Beleuchtung zu sorgen. Insgesamt stellt die Polizei Verden übrigens einen erfreulich positiven Trend fest: Defekte Beleuchtung bleibt zwar zweifelsfrei weiterhin ein Problem, um das man sich kümmern muss. Von Jahr zu Jahr sinkt jedoch die Anzahl der festgestellten Verstöße, was wohl vor allem an der immer zuverlässigeren Beleuchtungstechnik liegen dürfte. Im Januar steht die nächste Kontrolle dieser Art an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell