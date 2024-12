POL-VER: +Einbruch in Lagerhalle++Lkw geschnitten++Verkehrsunfall mit Krankenfahrstuhl++Zeugen zu Unfall mit Kind gesucht++Vorfahrt an Kreuzung missachtet++Werkzeug aus Transporter gestohlen+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Lagerhalle+ Oyten. In der Nacht von Montag auf Dienstag stahlen unbekannte Täter diverse Werkzeuge aus einer Firma in der Straße An der Autobahn. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sie sich Zugang zu dem Gelände und gingen dort eine Lagerhalle und mehrere Container im Außenbereich an. Im Anschluss entfernten sie sich vermutlich in einem Pkw mit ihrem Diebesgut von dem Gelände. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen können der Polizei Oyten unter 04207-911060 gemeldet werden.

+Lkw geschnitten+ Achim/A1. Zwischen der Anschlussstelle Uphusen/Bremen-Mahndorf und dem Bremer Kreuz kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrerin sich leicht verletzte.

Nach ersten Informationen fuhr eine 34-Jährige mit ihrem Skoda auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Hamburg. Nachdem sie einen Lkw überholt hatte, wollte sie auf den rechten Fahrstreifen wechseln und schätzte dabei den Abstand zu dem Lkw eines 49-jährigen Fahrers falsch ein. Sie schnitt mit ihrem Pkw den Lkw und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihren Skoda und streifte den VW eines 37-Jährigen auf dem linken Fahrstreifen.

Die 34-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7.000 Euro beziffert.

+Verkehrsunfall mit Krankenfahrstuhl+ Verden. Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Straße Blumenwisch zur Ritterstraße wurde ein 96-Jähriger in einem Krankenfahrstuhl leicht verletzt.

Der 96-Jährige hatte ersten Informationen zufolge die Vorfahrt eines 57-jährigen Fahrers eines VW, der aus der Ritterstraße kam, missachtet. Beim Anrollen des VWs stieß dieser mit dem Krankenfahrstuhl zusammen und stieß den 96-Jährigen um. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

+Zeugen zu Unfall mit Kind gesucht+ Achim. Bereits am Montag war es im Bereich des Parkplatzes in der Bierdener Kämpe zu einem Unfall zwischen einem Kind auf einem Fahrrad und einem bislang unbekannten Fahrer eines Pkw gekommen.

Bisherigen Informationen zufolge war der unbekannte Fahrer zwischen 14 Uhr bis 15 Uhr nach links abgebogen und hatte dabei den Jungen auf dem Fahrrad übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Junge leicht verletzt. Der Fahrer eines VW Passat in Grau setzte anschließend seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem Pkw oder dem unbekannten Fahrer der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Vorfahrt an Kreuzung missachtet+ Oyten. Auf einer Kreuzung im Ortskern von Oyten stießen am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr zwei Pkw zusammen. Ein 27 Jahre alter Fahrer eines VW wollte von der Hauptstraße aus Richtung Bremen nach links in die Haupt-/Lindenstraße abbiegen und übersah einen entgegenkommenden Audi eines 67-Jährigen auf dem Weg Richtung Bremen. Der VW stieß mit dem Audi zusammen und der 27-Jährige verletzte sich leicht. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 61.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Werkzeug aus Transporter gestohlen+ Lilienthal. Auf dem Parkplatz eines Hotels in der Heidberger Straße brachen am Dienstag gegen 22.05 Uhr unbekannte Täter in einen Transporter ein und stahlen Werkzeug. Ein Zeuge bemerkte drei verdächtige Personen an einem Fahrzeug und informierte die Polizei. Diese stellten vor Ort den Einbruch in das Fahrzeug fest. Die Täter hatten eine Scheibe beschädigt und sich damit Zugang zu dem Transporter verschafft.

Die Polizei bittet weitere mögliche Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet haben, sich unter 04791-3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell