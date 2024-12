Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Ergänzung zur Pressemitteilung Lkw durchbricht Leitplanke und blockiert die Fahrbahn+

Landkreise Verden (ots)

Achim/A27. Der Verkehrsunfall in Höhe des Bremer Kreuzes auf der A27 in Richtung Cuxhaven passierte am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr. Die Sperrungen dauerten bis ca. 00.30 Uhr heute Morgen an.

