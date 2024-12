Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Schmuck gestohlen++Schulhof verwüstet und beschädigt++Radfahrerin angefahren++Kind bei Unfall leicht verletzt++Verkehrsunfall mit verletzter Beifahrerin+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Schmuck gestohlen+ Achim. Am Montag nutzen bislang unbekannte Täter eine kurze Abwesenheit und brachen in ein Wohnhaus in der Verdener Straße ein. Zwischen 11.10 Uhr und 11.40 Uhr verschafften sich die Täter über ein Fenster Zugang in das Haus und durchsuchten die Räume. Sie entwendeten diversen Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet oder Hinweise haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Schulhof verwüstet und beschädigt+ Oyten. In der Schulstraße verwüsteten unbekannte Täter am Wochenende einen Schulhof und beschädigten einen Container. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entzündeten sie den Kunststoffcontainer und beschädigten damit eine Außenwand der Sporthalle. Auf dem Schulhof hinterließen sie Scherben, unter anderem im Sandkasten. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu den Tätern der Polizei Oyten unter 04207-9110626 mitzuteilen.

+Radfahrerin angefahren+ Kirchlinteln. Am Montagmorgen wurde auf einem Zebrastreifen in der Hauptstraße eine Jugendliche auf einem Fahrrad schwer verletzt. Die Jugendliche war gegen 07:30 Uhr mit ihrem Pedelec über den Zebrastreifen gefahren. Ein 56-jähriger Fahrer eines VW fuhr auf der L171 in Richtung Verden und übersah die Jugendliche. Er stieß mit ihr zusammen und verletzte sie schwer. Das Mädchen kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 4.600 Euro.

+Kind bei Unfall leicht verletzt+ Oyten/A1. Zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen in Richtung Hamburg kam es am Montag zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw.

Nach ersten Informationen war eine 24-Jährige mit ihrem VW vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen geraten und seitlich mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Mit in dem VW befand sich ein Kind, welches leicht verletzt wurde. Der VW war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 6.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Verkehrsunfall mit verletzter Beifahrerin+ Osterholz-Scharmbeck. Am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, wollte eine 35-Jährige mit ihrem Seat von einem Parkplatz auf den Hördorfer Weg abbiegen. Sie übersah dabei einen von links kommenden Opel eines 82-jährigen Fahrers und seiner 70-jährigen Beifahrerin. Die Fahrzeuge stießen zusammen und wurden beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt. Bei dem Zusammenstoß wurde die 70-Jährige leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell