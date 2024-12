POL-VER: +Zeugen zu Einbruch gesucht++Pkw aufeinander geschoben+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Zeugen zu Einbruch gesucht+ Oyten. Am Sonntag kam es zwischen 18 Uhr und 23 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Meyerdamm. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang in das Haus und stahlen Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet oder Hinweise zu den Tätern haben. Sie werden gebeten, sich unter 04202-9960 zu melden.

+Pkw aufeinander geschoben+ Achim. In der Käthe-Kollwitz-Straße verursachte am Sonntagvormittag eine 40-Jährige einen Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen erlitt die Frau während der Fahrt einen medizinischen Notfall und verlor die Kontrolle über ihren VW. In Höhe der Otto-Lilienthal-Straße kam sie in der Folge von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten Opel zusammen. Durch den Aufprall schob sie den Opel auf einen ebenfalls geparkten Ford. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 22.000 Euro. Die 40-Jährige kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

