Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung für die Landkreise Verden und Osterholz-Scharmbeck vom 08.12.24

PI Verden/Osterholz (ots)

-

LANDKREIS VERDEN

Fahrer erheblich alkoholisiert

Verden. Erheblich alkoholisiert erschien Kunden und Angestellten ein Autofahrer, der am Samstagmittag auf einer Tankstelle an der Hamburger Straße sein Fahrzeug betankt hatte. Die hinzugerufenen Beamten der Polizei Verden konnten einen Atemalkoholwert von über 2,4 Promille feststellen. Gegen den 66jährigen aus Kirchlinteln wurde ein Strafverfahren eingeleitet, in dessen Zuge ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde.

Ohne Führerschein und berauscht unterwegs

Verden. Kurz vor 01:00 Uhr in der Nacht zum Sonntag wollten Beamte der Polizei Verden einen Pkw mit auswärtigem Kennzeichen in Groß Hutbergen kontrollieren. Beim Herantreten saßen plötzlich alle drei Männer auf der Rücksitzbank. Der Tatverdacht richtet sich nun gegen einen 37jährigen und einen 28jährigen aus Verden, die ohnehin nicht im Besitz eines Führerscheines sind. Dazu stellten die Beamten jeweils noch eine Beeinflussung durch Drogen fest und fanden Betäubungsmittel bei den Männern auf. Es wurden mehrere Strafverfahren, auch gegen den 43jährigen Fahrzeughalter aus Osterholz-Scharmbeck, eingeleitet. Den Männern wurden Blutproben entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Kleiner Unfall, großes Ausmaß

Verden. Am Samstagvormittag, kurz vor 09:00 Uhr, hatte die Unaufmerksamkeit eines 72jährigen Transporterfahrers in der Verdener Fußgängerzone erhebliche Folgen, als er gegen eine Beeteinfassung fuhr und sich dabei die Ölwanne das Fahrzeuges aufriss. Das austretende Öl lief über das Pflaster auch in den Regenwasserkanal, so dass die Feuerwehr, der Betriebshof und die Untere Wasserbehörde zum Einsatz kamen, um ein Umweltschaden zu verhindern.

Unfallzeugen gesucht

Verden. Am Samstagnachmittag bemerkte ein Fahrzeugnutzer aus Verden einen erheblichen Unfallschaden an seinem Pkw, der auf dem Nikolaiwall, in Höhe des Gymnasiums, in einer Parkbucht abgestellt war. In einem Zeitraum von einer Woche muss ein anderes Fahrzeug derart in die linke Seite des silbernen Kia gefahren sein, dass mit mehreren tausend Euro ein Totalschaden entstand. Der Unfallfahrer hat sich danach unerlaubt entfernt und nicht gemeldet. Zeugen werden gebeten, die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 zu informieren.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Dieseldiebe erwischt

Hambergen. In der Nacht zu Sonntag kam es zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff in dem Sophie-Tietjen-Ring. Die Täter brachen hierzu den Tank einer abgestellten Sattelzugmaschine auf und entwendeten mehrere Liter Dieselkraftstoff. Aufmerksame Zeugen beobachteten die Täter und alarmierten die Polizei unter Hinweis auf ein flüchtendes Fahrzeug. Die Männer konnten durch die Beamten der Polizei Osterholz im Nahbereich angetroffen und zur Personalienfeststellung in Gewahrsam genommen werden. Das Diebesgut wurde sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt.

Illegales Kraftfahrzeugrennen beendet

Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, befand sich eine zivile Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Osterholz in der Osterholzer Innenstadt. Dort wurden ein VW Polo und ein Audi A 3 festgestellt, die mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit mehrere Straßen befuhren. Ein Pkw versuchte hierbei den anderen zu überholen und signalisierte dies unter Betätigen der Lichthupe und Einschalten des Warnblicklichts. Beide Fahrzeuge konnten durch die Polizeibeamten in der Straße "Nach Wiste" angehalten und kontrolliert werden. Gegen die beiden Fahrzeugführerinnen, eine 28jährige Bremerin und eine 29jährige aus Osterholz-Scharmbeck, wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet.

Betrunken und ohne Führerschein

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht zum Sonntag, gegen 01:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Osterholz einen Audi in der Ritterhuder Straße. Der 43jährige Fahrer aus Osterholz war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte zudem Alkohol getrunken. Ein Test ergab über 1 Promille. Eingeleitete Strafverfahren richten sich auch gegen die 50jährige Lebensgefährtin, die als Beifahrerin und Halterin des Fahrzeuges die Fahrt ermöglicht hat.

Rollerfahrer leicht verletzt

Vollersode. Am späten Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, kam es zu einem Unfall auf der B 74, bei dem ein 17jähriger Rollerfahrer aus Osterholz-Scharmbeck leicht verletzt wurde. Ein 23jähriger Fahranfänger bog mit seinem Audi auf ein Grundstück ein und übersah dabei den entgegenkommenden Rollerfahrer, der bei der Kollision stürzte und leicht verletzt wurde. Die Polizei ermittelt jetzt gegen beide Fahrer, da der Rollerfahrer zu schnell und ohne Licht gefahren sein soll und zudem technische Veränderungen an dem Zweirad festgestellt wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell