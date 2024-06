Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Falsche Namensangabe endet in Handfesseln

Ohrdruf (ots)

Am Freitagabend konnten die Polizeibeamten in der Trinitatisstraße einen 30-Jährigen auf einem Elektroroller ohne Versicherungsschutz feststellen. Der Fahrer transportierte bei seiner Fahrt zusätzlich noch ein Kind. Nachdem der E-Rollerfahrer angehalten werden konnte, gab er zudem einen falschen Namen an. Fortfolgend sollte er nach einem Ausweisdokument durchsucht werden, wobei es zur Widerstandshandlung in Form eines versuchten Faustschlages gegen die Beamten kam. Der Mann wurde daraufhin gefesselt, um weitere Schläge zu unterbinden. Zu Verletzungen kam es weder bei den Beamten, noch bei den Beteiligten. Jedoch wurden gegen den Fahrzeugführer Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz und falscher Namensangabe eingeleitet (Bezugsnummer 0154034/2024). (sk)

