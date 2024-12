POL-VER: !!!Korrektur der Pressemeldung vom 07.12.24!!!

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Mülltonnen in Brand gesteckt+ Thedinghausen. Am Donnerstagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, setzten bislang unbekannte Täter in der Straße Am Burgplatz eine Papiertonne am Vereinsheim eines Sportvereins in Brand. Die Tonne wurde durch das Feuer zerstört und ...

mehr