Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 05.12.2024

Bereich PI Verden

Einbrüche im Stadtgebiet

Verden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Bereich Verden vermehrt zu Einbrüchen. Die bislang unbekannte Täterschaft drang gewaltsam in die Tatobjekte ein und erlangte in den meisten Fällen Bargeld. Tatbetroffen sind eine Bäckerei in der Verdener Fußgängerzone, ein Schulgebäude in der Josephstraße sowie zwei Pizza-Schnellrestaurants in der Windmühlenstraße und in der Trift. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise und Beobachtungen zu den Taten können der Polizei Verden unter 04231-8060 gemeldet werden.

Verkehrsunfall unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln

Verden. Am frühen Mittwochmorgen befährt der 24-jährige Alleinbeteiligte mit seinem Pkw Mercedes die Straße Osterkrug von Verden in Richtung A 27. Nach der Kollision mit einem Rehwild kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit einer Laterne. Während der Unfallaufnahme stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Es wurde ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet und der Führerschein wurde zunächst beschlagnahmt.

Bereich PK Achim

Bereich PK Osterholz

Verkehrsunfallflucht in Ritterhude

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines BMW die Neue Landstraße in Fahrtrichtung der Fergersbergstraße in 27721 Ritterhude. Der BMW-Fahrer mit einem Berliner Kennzeichen fuhr an einer rot zeigenden Ampel und einem geschlossenen Bahnübergang an einem weiteren PKW vorbei, überfährt die Bahnschienen und stößt auf der anderen Seite des Bahnüberganges gegen einen abbiegenden PKW. Anschließend entfernt sich der BMW-Fahrer vom Unfallort. Durch den Verkehrsunfall ist ein Schaden von ungefähr 2500EUR entstanden. Personen, die gegebenenfalls Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck unter 04791/3070 zu melden.

Einbruch in ein Einfamilienhaus

In der Nacht zu Donnerstag haben sich unbekannte Täter über eine Terrassentür unbefugt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Loger Straße in Osterholz-Scharmbeck verschafft. Durch die Täter konnte eine hohe Summe an Bargeld entwendet werden. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizei Osterholz unter 04791/3070 entgegen.

Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger

Am Vormittag des 04.12.2024, übersah ein 85-jähriger PKW-Fahrer eines Subaru einen 93-jährigen Fußgänger in der Poststraße in Osterholz-Scharmbeck. Der Fahrer des PKW hatte beabsichtigt nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Durch den Unfall wird der Fußgänger leicht verletzt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht.

Bereich ESD-BAB Langwedel

