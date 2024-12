Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Brand in Wohnhaus++Pkw gerät in Brand++Pkw übersehen++Unfall unter Drogeneinfluss+

Landkreis Osterholz (ots)

+Brand in Wohnhaus+ Osterholz-Scharmbeck. Am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, kam es in einem Wohnhaus im Ortsteil Sandhausen zu einem Brand, bei dem eine 52-jährige Bewohnerin leicht verletzt wurde.

Während des Besuchs von Freunden bemerkte eines der Kinder Rauch im Obergeschoss des Wohnhauses und informierte die weiteren Personen im Haus. Die 52-Jährige wollte den Brand überprüfen und atmete dabei Rauch ein. Sie kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Kinder und die weiteren Besucher blieben bei dem Brand unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen war im Obergeschoss aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen und das Wohnhaus in Vollbrand geraten. Die Feuerwehr war mit den Löscharbeiten bis in die Abendstunden beschäftigt. Für die Löscharbeiten musste die B74 zeitweise voll gesperrt werden.

Das Einfamilienhaus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen können Hinweise der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitteilen.

+Pkw gerät in Brand+ Grasberg. In der Birkenstraße geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein geparkter BMW in Brand. Gegen 23 Uhr bemerkten Nachbarn die Alarmanlage eines Pkw und konnten beim Nachsehen Rauch aus einem Carport feststellen. Sie informierten daraufhin die Feuerwehr und begannen selbstständig, mit Feuerlöschern den Brand zu löschen. Durch die Feuerwehr wurde der Brand schließlich vollständig abgelöscht.

Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Brand dauern derzeit an. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu der Brandursache oder verdächtige Personen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Pkw übersehen+ Osterholz-Scharmbeck. Auf der L135 stießen am Montagmorgen zwei Pkw zusammen. Ein 66-jähriger Fahrer eines VW fuhr von einer Einfahrt auf die Bremerhavener Heerstraße und übersah den VW eines 56-Jährigen auf dem Weg in Richtung Bremen. Die beiden Männer wurden leicht verletzt und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von 12.000 Euro. Sie mussten anschließend abgeschleppt werden.

+Unfall unter Drogeneinfluss+ Hambergen. Bei einem Auffahrunfall auf der Windhorster Straße stellten Beamte der Polizei Hambergen bei einem der Beteiligten eine mögliche Drogenbeeinflussung fest. Nach ersten Informationen hatte ein 44-Jähriger aufgrund eines Eichhörnchens auf der Straße stark abgebremst und ein 38-jähriger Fahrer eines Dacia war auf den Opel aufgefahren.

Bei der Unfallaufnahme entstand der Verdacht, dass der 38-Jährige unter dem Einfluss von Drogen steht und er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell