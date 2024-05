Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim a. d. Ruhr/Oberhausen: Pottcast Ungelöst - Der Krimi-Podcast der Polizei Essen - Pierre Pahlke

Essen (ots)

Im März ging unser neues Format, der "Pottcast Ungelöst - der Krimi-Podcast der Polizei Essen" an den Start. Heute (17. Mai) geht nun unsere dritte Folge auf allen Plattformen online. In der aktuellen Folge stellen wir erneut einen Cold Case der Ermittlungsgruppe vor. Diesmal hat KHK Dustin Wisnewski seinen Kollegen EKHK a.D. Michael Detscher mitgebracht.

Die beiden stellen den Fall Pierre Pahlke vor. Der damals 23 Jahre alte Mann verschwand 2013, nachdem er zuletzt in einem Discounter an der Hubertstraße in Essen gesehen wurde. Die Polizei ermittelte damals in alle Richtungen, um das Verschwinden des kognitiv eingeschränkten Esseners aufzuklären. Spürhunde führten die Beamten sogar bis nach Amsterdam. Bis heute fehlt jedoch jede Spur von Pierre Pahlke.

Mit dem Podcast erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung des Falls beitragen. Falls Sie also Angaben zu dem Fall Annette Lindemann machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201-829/0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen.

Alle Podcast-Folgen finden Sie als Video (Empfehlung!) auf unserem YouTube-Kanal:

https://www.youtube.com/@PolizeiNRWEssen

Wollen oder können Sie unsere drei sympathischen Kollegen nicht sehen, sind aber dennoch an dem Gespräch interessiert? Kein Problem! Hier geht es zu den klassischen Podcast-Folgen:

https://pottcast-ungeloest.podigee.io/

Zudem sind alle Folgen auch auf unserer Homepage abrufbar:

https://essen.polizei.nrw/podcast/pottcast-ungeloest-der-krimi-podcast-der-polizei-essen

