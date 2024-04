Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Loffenau - Schwerer Verkehrsunfall

Loffenau (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 12 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 55-jährige Yamaha-Lenker den Rißwasenweg in Richtung einer Mühle, als er in einer Rechtskurve offenbar aufgrund der verschmutzen Fahrbahn ins Rutschen geriet und zu Fall kam. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. /su

