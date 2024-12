Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Geld und Schmuck gestohlen++Kurve geschnitten und Fahrradfahrer verletzt++Mit Pkw überschlagen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Geld und Schmuck gestohlen+ Ottersberg. Am Sonntag kam es in der Danziger Straße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Zwischen 15 Uhr und 19 Uhr versuchten die unbekannten Täter zunächst, ein Fenster zu öffnen. Als ihnen dies misslang, zerstörten sie eine Scheibe und verschafften sich darüber Zugang in das Haus. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und entwendeten anschließend Schmuck und Bargeld. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Kurve geschnitten und Fahrradfahrer verletzt+ Oyten/Bassen. Ein 26-jähriger Fahrer eines Toyota wollte am Sonntagmittag von der Feldstraße nach links in den Heckenweg abbiegen. Nach ersten Informationen schnitt er beim Abbiegen die Kurve und stieß mit einem entgegenkommenden 70-jährigen Fahrradfahrer zusammen. In der Folge stürzte der 70-Jährige und verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 1.400 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Mit Pkw überschlagen+ Lilienthal. Auf der Seeberger Landstraße verlor am Sonntag, gegen 14.30 Uhr, eine 25-jährige Fahrerin eines Peugeot aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Sie überschlug sich mit ihrem Pkw und landete in einem Vorgarten eines Anwohners. Die 25-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Pkw musste anschließend abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

