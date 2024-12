Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom Sonntag, den 01.12.2024

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots)

Pressemeldung vom 01.12.2024

Bereich PI Verden

Diebstahl von Winterreifen eines Pkw

Verden. Am späten Samstagabend bocken unbekannte Täter einen Pkw in der Straße Am Thingplatz auf und entwenden alle vier montierten Winterreifen. Anschließend wird die Beifahrerscheibe des Pkw eingeschlagen und es werden Kleidungsstücke aus dem Fahrzeug entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

Brand in Wohnung

Verden. In der Straße Im Ohrt gerät am Samstagabend in einer Wohnung aus bislang ungeklärter Ursache ein Akkugerät in Brand und zerplatzt anschließend. Personen werden glücklicherweise nicht verletzt, an dem Mobiliar und den Haushaltsgegenständen entsteht geringer Sachschaden. Ein weiterer Brandausbruch konnte durch die Feuerwehr Verden verhindert werden. Die Polizei weist in diesem Kontext daraufhin, dass an den Strom angeschlossene Elektrogeräte insbesondere Akkus nicht unbeaufsichtigt in Wohnräumen liegen gelassen werden sollten.

Bereich PK Achim

Trunkenheitsfahrt in Oyten

Am frühen Sonntagmorgen wurde durch eine Funkstreifenbesatzung des Polizeikommissariats Achim in Oyten in der Straße Oyterdamm ein Pkw VW Golf festgestellt. Der in Rede stehende Pkw konnte durch die eingesetzten Beamten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert werden.

Bei dem 45-Jährigen männlichen Fahrzeugführer aus Langwedel konnten Atemalkoholgeruch sowie Auffälligkeiten festgestellt werden. Im Rahmen eines freiwilligen Atemalkoholtest wurde ein Wert von 2,15 Promille erlangt. Durch weitere Tests wurde zudem eine Beeinflussung durch das Betäubungsmittel festgestellt.

Der Fahrzeugführer ist des Weiteren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrzeugschlüssel wurde aus Gründen der Gefahrenabwehr sichergestellt und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Strafverfahren gegen den nunmehr Betroffenen bzw. Beschuldigten eingeleitet.

Raub aus Einfamilienhaus

Achim. In der Nacht von Samstag auf Sonntag dringen bislang vermutlich drei unbekannte Personen durch die Kellertür in ein Einfamilienhaus in Achim-Uphusen ein. Das Haus wird zunächst nach Diebesgut durchsucht. Die Täterschaft trifft im weiteren Verlauf auf das dort wohnende Ehepaar, welches nach weiteren hochwertigen Gegenständen befragt wird. Vor der Flucht fesseln die Täter das Ehepaar und verlassen dann das Haus in unbekannte Richtung. Hinweise und Beobachtungen zu der Tat können der Polizei Verden unter 04231-8060 gemeldet werden.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Keine relevanten Ereignisse.

Bereich PK Osterholz

Schwanewede - Gartenhaus brennt vollständig nieder Am frühen Samstag Morgen kommt es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Gartenhauses in Neuenkirchen. Die Feuerwehren Schwanewede, Aschwaden, Neuenkirchen und Rade löschen den Brand vor Ort. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude kann verhindert werden. Das Gartenhaus wird allerdings vollständig zerstört. Verletzt worden ist niemand. Hinweise zu dem Brand können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

Osterholz-Scharmbeck - Mutter und Kind werden bei Verkehrsunfall leicht verletzt Am Samstagnachmittag kommt es in der Schwaneweder Straße in Osterholz-Scharmbeck zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 37-jährige Mutter und ihr 10-jähriger Sohn leicht verletzt werden. Eine 69-jährige Fahrerin eines Mitsubishi übersieht beim Rechtsabbiegen die beiden querenden Fußgänger an der Ampel. Es kommt daraufhin zu einem Zusammenstoß. Beide Fußgänger werden zur Versorgung einem Krankenhaus zugeführt. Der Pkw wurde nicht beschädigt. Hinweise zu dem Verkehrsunfall können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell