Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Vandalismus und Pkw-Aufbrüche: Polizei Verden ertappt Trio auf frischer Tat

Verden. Beamte der Polizei Verden haben am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr drei Personen innerhalb der zu dieser Uhrzeit geschlossenen Parkgarage am Holzmarkt ertappt. Während sich die Polizisten noch außerhalb der Tiefgarage befanden, wurde eine Alarmanlage eines in der Garage geparkten Autos ausgelöst. Die dafür offenbar verantwortlichen drei Beschuldigten versuchten daraufhin, aus der Tiefgarage herauszulaufen und zu flüchten. Die Flucht misslang jedoch, die Beamtinnen und Beamten der Polizei Verden konnten das Trio ergreifen. Bei den drei Beschuldigten handelt es sich um zwei 15-jährige Jugendliche sowie um einen 18-jährigen Heranwachsenden. Im Parkhaus stellten die Beamten letztlich zwei aufgebrochene Pkw fest, außerdem mehrere entleerte Feuerlöscher. Im Zuge der Festnahme leisteten der 18-Jährige und ein 15-Jähriger Widerstand gegen die Polizisten, denen es aber trotzdem gelang, die drei zu fesseln und zur Wache der Polizei Verden zu bringen. Hier wurden sie in Gewahrsam genommen, außerdem wurden diverse Strafverfahren eingeleitet. Im Zuge der nun folgenden Ermittlungen durch den Zentralen Kriminaldienst wird unter anderem geprüft, ob die drei Beschuldigten auch noch für weitere Einbruchsdiebstähle aus jüngster Vergangenheit im Stadtgebiet Verden in Frage kommen.

Einbrüche An der Autobahn

Oyten. Unbekannte Täter schlichen sich in der Nacht auf Donnerstag auf die Gelände zweier Firmen an der Straße An der Autobahn. Während in einem Fall vermutlich kein Diebesgut erlangt wurde, erbeuteten die Unbekannten im anderen Fall diverse Maschinen der Firma. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Auto übersehen

Achim. Zwei Verletzte und drei beschädigte Autos waren am Donnerstag gegen 7:15 Uhr die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Borsteler Landstraße. Ein 52-jähriger Audi-Fahrer fuhr in den Kreuzungsbereich zur Straße An der Eisenbahn ein und übersah dabei einen herannahenden 18-jährigen BMW-Fahrer, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Durch den Zusammenstoß löste sich ein Rad am Audi, woraufhin es gegen einen weiteren Pkw rollte. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Der 18-Jährige sowie ein elfjähriges Kind im BMW erlitten leichte Verletzungen.

A1: Fünf Verletzte bei Unfall

Achim/Uphusen. Fünf Personen wurden am Donnerstag gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der A1 verletzt. Ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer war in Richtung Bremer Kreuz unterwegs, als er in Höhe von Uphusen auf einen Skoda auffuhr, in dem ein 62-Jähriger am Steuer saß. Der Skoda wiederum wurde auf einen davor befindlichen BMW eines 32-jährigen Mannes aufgeschoben. Der Skoda-Fahrer sowie vier Personen im BMW erlitten leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden an den drei Pkw wird auf rund 25.000 Euro eingeschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Diebe im Neubaugebiet

Ritterhude. Von einer Baustelle im Neubaugebiet an der Straße Am Weißen Rieden entwendeten unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag einen Rüttler. Von den Dieben sowie dem Diebesgut fehlt jede Spur. Die Polizeistation Ritterhude hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Beamten unter Telefon 04292/811740 entgegen.

Dreiste Diebe bestehlen Seniorin

Hambergen. Auf dem Parkplatz einer Bank an der Wesermünder Straße bestahlen am Donnerstag gegen 14:15 Uhr unbekannte Täter eine 83-jährige Frau. Die Seniorin setzte sich gerade auf den Fahrersitz ihres Autos, als eine Täterin die Frau ansprach und so ablenkte. In dieser Zeit entwendete ein Mittäter von der Rückbank des Autos die Geldbörse der Seniorin. Mit der Beute entfernte sich das Duo anschließend zu einem Auto, das im Nahbereich abgestellt war und in dem offenbar ein weiterer Täter wartete. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter Telefon 04793/957580 bei der Polizeistation Hambergen zu melden.

Vorsicht: "Falsche Polizisten"

Lilienthal. Dass sich Betrüger telefonisch bei zumeist älteren Menschen melden und sich als Polizisten ausgeben, ist leider ein nahezu alltägliches Phänomen. Die Masche läuft immer ganz ähnlich ab: Die Betrüger behaupten zumeist, dass es in der Nachbarschaft Einbrüche gegeben habe und dass es angeblich Erkenntnisse gebe, dass die Angerufenen in naher Zukunft ebenfalls Opfer eines Einbruchs werden. Um dem Verlust von Wertgegenständen vorzubeugen, sollen die Angerufenen dann ihr Geld und Schmuck an die vermeintlichen Polizisten übergeben. Glücklicherweise bleibt es fast immer bei Versuchstaten, die meisten Angerufenen wissen, dass es sich um Betrugsversuche handelt und legen einfach auf. Weil die Täterinnen und Täter am Telefon aber meist sehr authentisch wirken und ihre Opfer zugleich massiv unter Druck setzen, gelingt es ihnen doch immer wieder, an das Ersparte der Senioren zu gelangen, so zuletzt zweimal in Lilienthal passiert: Am Montag in den Mittagsstunden an der Westerweder Straße und am Donnerstag Am Heidberg. Insgesamt ist den beiden Opfern, 69 und 66 Jahre alt, ein Schaden von zusammengenommen rund 90.000 Euro entstanden. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der genannten Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 beim Polizeikommissariat Osterholz zu melden. Gleichzeitig warnen die Beamten davor, derartige Taten auf die leichte Schulter zu nehmen oder zu glauben, dies können einen selber nicht treffen. Um sich gut vor solchen Taten zu schützen, gelten die Regeln: Nicht unter Druck setzen lassen! Stattdessen auflegen und die örtliche Polizei unter der Nummer anrufen, die man selbst herausgesucht hat! Bitte warnen Sie auch ältere Menschen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell