Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Trickdieb kamen als Stadtwerke-Mitarbeiter

Verden/Eitze. Am Montagvormittag wurde eine Eitzerin Opfer eines Trickdiebstahls. Gegen 10:15 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an ihrer Haustür an der Walsroder Straße. Der Mann gab an, dass er als vermeintlicher Mitarbeiter der Stadtwerke die Gas- und Wasserstände im Haus der Frau ablesen müsse. Innerhalb des Hauses bat der Täter die Frau, einen Wasserhahn zu betätigen, während er angeblich andere Arbeiten im Haus tätigen wollte. Tatsächlich nutzte er diese unbeobachtete Zeit, um Schmuck zu entwenden. Als die Frau dem Täter auf die Schliche kam und mit der Polizei drohte, floh er in unbekannte Richtung. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 50 bis 60 Jahre alten und etwa 180 cm großen Mann mit kurzen, dunklen Haaren handeln. Er trug einen grauen Anzug und ein Abzeichen, mutmaßlich von den Stadtwerken, an der Brust. Er führte zudem ein Klemmbrett mit sich. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die am Montagvormittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Walsroder Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden. Die Beamten raten zudem dringend dazu, niemals Fremde ins Haus zu lassen. Bereits relativ günstige Sperrriegel an der Haustür verhindern sehr effektiv, dass aufdringliche Personen ins Haus hineingelangen.

Einbrecher im Bastelgeschäft

Verden. Unbekannte Täter sind zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in ein Bastelwarengeschäft an der Justus-von-Liebig-Straße eingebrochen. Sie schlugen eine Scheibe ein und entwendeten anschließend etwas Bargeld, mit dem sie letztlich unerkannt flüchten konnten. Die Polizei Verden ermittelt wegen schweren Diebstahls. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Bargeld gestohlen

Verden. Am Montagnachmittag, zwischen 14:30 Uhr und 18 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Elisabeth-Selbert-Straße ein. Nach Aufhebeln eines Fensters stahlen sie im Haus Bargeld. Mit der Beute flohen sie unerkannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Vorfahrt missachtet

Verden. Bei einem Verkehrsunfall auf der Lindhooper Straße wurde am Montag gegen 18 Uhr eine Person verletzt. Eine 46-jährige Ford-Fahrerin bog von der Zollstraße auf die Lindhooper Straße ein, dabei übersah sie einen herannahenden und bevorrechtigten Suzuki-Fahrer, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Bei der Kollision wurde eine Mitfahrerin im Suzuki leicht verletzt. An den Autos entstand beträchtlicher Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Diebstahl aus Bürocontainer

Schwanewede/Eggestedt. Aus einem Bürocontainer an der Hohedinger Straße entwendeten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende mehrere PC-Monitore. Zuvor hatten sie die Zugangstür gewaltsam geöffnet. Die Polizei Osterholz ermittelt nun wegen schweren Diebstahls. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Spielzeugdiebe in Lilienthal

Lilienthal. Auf diverses Spielzeug des Kindergartens an der Straße Im Bruch haben es unbekannte Täter am vergangenen Wochenende abgesehen. Sie betraten widerrechtlich das Gelände des Kindergartens und brachen dort einen Schuppen auf. Der verursachte Sachschaden dürfte dabei ungleich höher sein als der Wert des Spielzeugs, das sie erbeuteten. Unerkannt flüchteten die Täter letztlich vom Tatort. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizeistation Lilienthal unter Telefon 04298/465660 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell