Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbrecher im Hallenbad

Verden/Borstel. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag in das Verwell am Saumurplatz eingebrochen. Sie öffneten eine Zugangstür gewaltsam, anschließend suchten sie im Innenraum des Bades nach Wertgegenständen. Lohnenswerte Beute fanden sie nicht, die Unbekannten verursachten jedoch beträchtlichen Schaden an einem Zigarettenautomaten, bevor sie unerkannt flüchteten. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Fenster aufgehebelt

Emtinghausen. Am Sonntag brachen unbekannte Täter zwischen 18:15 und 21:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Bremer Straße ein. Nachdem sie ein Fenster gewaltsam öffneten, stiegen sie in das Haus ein und entwendeten hier diversen Schmuck. Mit der Beute flohen sie unerkannt vom Tatort. Die Polizei Achim bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Seitenscheiben eingeschlagen

Achim. Auf dem Parkplatz des Golfclubs an der Roedenbeckstraße kam es am Sontag zwischen 11:30 und 14 Uhr zu Diebstählen aus zwei hier geparkten Autos. Unbekannte Täter schlugen in beiden Fällen jeweils eine Seitenscheibe der Fahrzeuge ein, sodass sie Zugriff auf die Innenräume hatten. Die Diebe machten in beiden Fällen Beute, unter anderem eine Handtasche und Bargeld. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden. Die Polizei rät dazu, keine Wertgegenstände in Autos zurückzulassen.

Pkw geriet in Brand

Verden. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Sonntag gegen 18:30 Uhr am Burgberg ein Pkw in Brand. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen zügig ab, es blieb beim Sachschaden an dem Toyota. Da die Brandursache unklar ist, beschlagnahmte die Polizei Verden den Wagen. Mögliche Zeugen, die Angaben zur Brandursache geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Ritterhude. Auf der Stader Landstraße (B74) wurden am Sonntag gegen 17:30 Uhr drei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 28-jähriger Fahrer eines Peugeot war auf der B74 in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs. Offenbar war er unachtsam, da er auf einen vor ihm fahrenden VW auffuhr, in dem eine 20-jährige Frau am Steuer saß. Aufgrund des Zusammenstoßes wurden beide Beteiligten sowie eine weitere Person im Peugeot leicht verletzt. Neben der Polizei waren Rettungsdienst und Feuerwehr am Unfallort. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Gegen den 28-Jährigen leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Vermisste Person aufgefunden

Ritterhude. Der seit Samstagabend in einem Seniorenheim in der Straße Kolde Würde vermisste Senior (wir berichteten gestern) wurde am frühen Montagmorgen durch Mitarbeiter des Heims innerhalb des Gebäudes aufgefunden. Offenbar hatte der 83-Jährige das Heim nie verlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell