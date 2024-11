POL-VER: +Werkzeuge aus Transporter gestohlen++Vorfahrt genommen+

Landkreis Verden (ots) - Verden. Am Samstagmorgen war es in Verden zu einem Raub auf einen Taxifahrer gekommen. Bei den Fahndungsmaßnahmen stellten die Polizeibeamten einen Jugendlichen fest, gegen den sich der erste Tatverdacht richtete. In der Nacht wurden bereits erste Beweismittel gesichert. Am Mittwoch erließ ein Haftrichter nach Antrag der Staatsanwaltschaft ...

mehr