Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Fahrzeug dreht sich++Zusammenstoß mit Radfahrerin++Bei Glätte von der Straße abgekommen++Fahrer ohne Führerschein, dafür unter Einfluss++Unfall mit Sommerreifen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Fahrzeug dreht sich + Oyten. Auf der A1 in Richtung Osnabrück, zwischen der Anschlussstelle Oyten und dem Bremer Kreuz, kam es am Dienstagmorgen gegen 06.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Die Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Ein 57-jähriger Fahrer eines Sattelzuges wechselte vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah er den VW eines 50-Jährigen und touchierte diesen beim Einscheren. Durch den Zusammenstoß geriet der VW ins Schleudern und drehte sich mehrfach, bis das Fahrzeug an der Mittelschutzplanke zum Stehen kam. Der entstandene Sachschaden wird auf 9.500 Euro geschätzt.

+Zusammenstoß mit Radfahrerin+ Dörverden. Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzte sich eine 59-Fahrerin eines Pedelecs am Dienstagmittag leicht. In der Bahnhofstraße überholte ein 87-jähriger Fahrer eines Nissan die Radfahrerin und hielt nach ersten Informationen nicht genügend Seitenabstand ein. Der Pkw stieß seitlich mit dem Pedelec zusammen und die 59-Jährige stürzte. An dem Pkw entstand ein geringer Sachschaden.

+Bei Glätte von der Straße abgekommen+ Emtinghausen. Auf der Bremer Straße kam am Dienstagvormittag, gegen 10.40 Uhr, der Sattelzug eines 59-jährigen Fahrers bei Glätte von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Seitengraben. Der Sattelzug musste anschließend aus dem Seitenraum geborgen werden. Durch den Unfall wurde ein Teil des Seitenraums beschädigt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fahrer ohne Führerschein, dafür unter Einfluss+ Schwanewede. Am Dienstag kontrollierten Beamte der Polizeistation Schwanewede gegen 17.30 Uhr in der Junkernstraße den Fahrer eines VW. Das Fahrzeug war den Beamten aufgefallen, da dieses bei Rotlicht über eine Ampel gefahren war.

Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der 46-jährige Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins war und unter dem Einfluss von Alkohol stand. Zudem entstand der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand.

Für das Strafverfahren musste der 46-Jährige eine Blutprobe abgeben. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, wurde sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

+Unfall mit Sommerreifen+ Grasberg. An der Einmündung der Straße Am Findorffhof zur Eickedorfer Straße stießen am Dienstagvormittag ein Pkw und Transporter zusammen.

Der 41-jährige Fahrer eines VW war auf der Eickedorfer Straße in Richtung Grasberg unterwegs. In Höhe der Einmündung missachtete ein 36-Jähriger mit seinem VW Transporter die Vorfahrt des 41-Jährigen und bog nach links ab. Der 41-Jährige versuchte, einen Zusammenstoß zu verhindern. Aufgrund der Nutzung von Sommerreifen bei den winterlichen Straßenverhältnissen kam der VW jedoch nicht rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Transporter auf. Anschließend kam er noch von der Fahrbahn ab.

Die beiden Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 5.300 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell