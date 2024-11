Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Transporter aufgebrochen++Kinderwagen angezündet++Fahrradfahrer zusammengestoßen+

Landkreis Osterholz (ots)

+Transporter aufgebrochen+ Lilienthal. Am Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in zwei Transporter im Industriegebiet ein. In der Straße am Wolfsberg öffneten sie gewaltsam einen Transporter und entwendeten diverse Baumaschinen und Werkzeuge. Der Tatzeitraum konnte bei der Tat nur auf das Wochenende eingegrenzt werden.

Die zweite Tat in der Goebelstraße fand am Samstagabend gegen 19.30 Uhr statt. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür des Transporters und stahlen Maschinen und Werkzeuge. Anschließend flüchteten die Täter mit einem unbekannten Pkw.

Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen der Polizei Lilienthal unter 04298-465660 mitzuteilen.

+Kinderwagen angezündet+ Osterholz-Scharmbeck. In der Beethovenstraße war am Montag, gegen 23.20 Uhr, ein Kinderwagen im Treppenhaus in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen hatten unbekannte Täter den im Keller abgestellten Kinderwagen angezündet.

Durch das Feuer löste der Rauchmelder in dem Mehrparteienhaus aus und Bewohner bemerkten den Brand. Sie konnten das Feuer selbstständig ablöschen. In dem Haus seien bereits am Morgen angekokelte Zeitungen in den Briefkästen festgestellt worden.

Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die möglicherweise Angaben zu verdächtigen Personen machen können, sich unter 04791-3070 zu melden.

+Fahrradfahrer zusammengestoßen+ Lilienthal. Zwei Fahrradfahrerinnen stießen am Montag gegen 11.30 Uhr auf dem Fahrradweg der Falkenberger Landstraße zusammen. Eine Frau verletzte sich dabei leicht.

Eine 33-Jährige fuhr entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg. In einer Kurve kam ihr eine 78-Jährige auf einem Pedelec entgegen und sie stießen zusammen. Die 78-Jährige kam anschließend in ein Krankenhaus.

