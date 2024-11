Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Senior zu Hause überfallen und ausgeraubt+

Landkreis Verden (ots)

Kirchlinteln. Am Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr, kam es im Bereich Luttum in einem Waldgebiet in der Straße Bessern zu einem Überfall auf einen 74-Jährigen. Nach ersten Erkenntnissen überwältigten vier maskierte Täter den Mann, als dieser das Wohnhaus verließ. Die Täter verletzten den Mann leicht und bedrohten ihn, bevor sie Geld und Schmuck von ihm forderten.

Im Verlauf durchsuchten die Täter das Wohnhaus selbstständig und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Den 74-Jährigen ließen sie gefesselt zurück. Er konnte sich selbst befreien und den Notruf wählen.

Durch den Zentralen Kriminaldienst Verden wurden die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen in dem Bereich beobachtet haben. Auch Beobachtungen, die möglicherweise bereits zurückliegen, können mitgeteilt werden. Die Zeugen werden gebeten, sich unter 04231-8060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell