Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfallflucht in Koblenz-Rübenach, Aachener Straße - Polizei sucht Zeugen

Koblenz-Rübenach (ots)

Am Sonntag, dem 28.07.2024, ereignete sich im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Aachener Straße in 56072 Koblenz auf Höhe der Hausnummer 63. Der Geschädigte hatte seinen PKW, einen weißen Citroen, am rechten Fahrbahnrand in Längsaufstellung abgestellt. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er einen nicht unerheblichen Sachschaden im Heckbereich im mittleren vierstelligen Bereich fest. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor, er hatte sich offenbar unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es wird jedoch vermutet, dass sich dieser auf der Aachener Straße in Fahrtrichtung Koblenz-Metternich bewegte und einen ebenfalls nicht unerheblichen Schaden im Frontbereich auf der Beifahrerseite davongetragen haben dürfte.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der Nummer 0261-1032911 in Verbindung zu setzen.

