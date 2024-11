Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 17.11.2024

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Raub auf Taxi-Fahrer - Zeugen gesucht

Verden. Am Samstag, gegen 02:30 Uhr, überfiel ein zunächst unbekannter Täter einen 63 Jahre alten Taxifahrer in der Bahnhofstraße. Ersten Informationen zufolge sprach der Täter den Taxifahrer zunächst an. Im weiteren Verlauf erbeutete er gewaltsam Bargeld. Anschließend floh er zu Fuß über die Bahnhofstraße in Richtung der Bahnunterführung zur Friedrichstraße. Der Taxi-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei löste sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen aus. In diesem Zuge stellten Einsatzkräfte der Polizei Verden einen Jugendlichen, gegen den sich der Tatverdacht nun richtet. Bereits in der Nacht stellte die spezialisierte Tatortgruppe Verden erste Beweismittel sicher. Die Ermittlungen wegen Raubes werden durch den Zentralen Kriminaldienst Verden übernommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

Erneut Fahrzeuge im Stadtgebiet Verden aufgebrochen

Verden. In der Nacht vom 16.11.2024 auf den 17.11.2024 kam es erneut zu Fahrzeug-Aufbrüchen im Stadtgebiet Verden. Nach derzeitigem Stand sind drei Fahrzeuge betroffen. Ein kleines Wohnmobil wurde am Holzmarkt aufgebrochen. Außerdem öffneten Unbekannte zwei Transporter, die am Norderstädtischen Markt abgestellt waren. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. In allen Fällen sind die Täter bisher unbekannt. Ob ein Zusammenhang zu den vergangenen Fahrzeug-Aufbrüchen besteht, ist Teil der Ermittlungen, die nun andauern. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

Bereich PK Achim

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Verkehrsunfall mit ungewöhnlichem Unfallhergang

Am Samstag, 16.11.2024, gegen 12:00 Uhr, war ein 57-jähriger Fahrer eines Ford Transit auf der A1 in Richtung Bremen unterwegs. Kurz hinter der Anschlussstelle Posthausen durchsuchte er während der Fahrt die spannende und bunte Mischung einer Tüte mit Fruchtgummi. Abgelenkt von der Suche, kam er ersten Erkenntnissen zufolge rechts von der Fahrbahn ab. Dort geriet er in den unbefestigten Seitenraum und kam anschließend in einem Graben zum Stillstand. Der 57-Jährige und sein 60 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. Der Ford musste abgeschleppt werden. Insgesamt lässt sich der Sachschaden auf ca. 5000 EUR beziffern.

Pkw durch Stein beschädigt

Achim. Am Samstag, 16.11.2024, gegen 13:35 Uhr, war ein 34 Jahre alter Fahrer eines Seat Cupra auf der A 27 in Richtung Walsrode unterwegs. Als er unter der Brücke "Badenerholz" hindurchfährt, prallte ersten Informationen zufolge ein Stein gegen die Frontscheibe des Seat Cupra. Während des Vorgangs erkannte der 34-Jährige zwei Personen, die sich auf der Brücke aufhielten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei die Personen nicht mehr antreffen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Seat Cupra lässt sich auf 1000 EUR beziffern. Da nach derzeitigem Stand nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Stein von der Brücke geworfen wurde, ermittelt die Polizei nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232/94590 zu melden.

Bereich Osterholz

Smartphone geraubt

Schwanewede. Am Samstag, 16.11.2024, gegen 18:00 Uhr, wurde eine 21 Jahre alte Frau in der Landstraße ihres Smartphones beraubt. Die 21-Jährige hatte ihr Smartphone über die Handelsplattform "Kleinanzeigen" angeboten. Mit den vermeintlichen Käuferinnen hatte sie sich auf einem Parkplatz, welcher an der Landstraße unweit der Straße Klingt liegt, verabredet. Anstelle bei dem Treffen das Smartphones zu bezahlen erbeuten die bisher unbekannten Täterinnen gewaltsam das Smartphone. Die beiden Täterinnen flüchteten zunächst zu Fuß in die Straße Klint. Dort setzten sie die Flucht mit einem dunklen Pkw fort. Die Polizei löste sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen aus. Die Täterinnen wurden jedoch nicht angetroffen. Die 21-Jährige wurde leicht verletzt. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Die erste Täterin wird als weiblich, schlank und ca. 1,60 m groß beschrieben. Sie habe helles Haar gehabt. Die zweite Täterin wird als weiblich als ca. 1,70 m groß beschrieben. Sie soll schulterlanges, braunes Haar getragen haben. Sie habe eine blaue Hose und eine beige Jacke getragen. Beide hätten ein jugendliches Erscheinungsbild gehabt. Ob ein Zusammenhang mit vergangenen Taten (wir berichteten am 02.10.2024) besteht, ist Teil der intensiven Ermittlungen, die nun andauern. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

